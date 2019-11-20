السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي: اتبعت أوامر ترمب بشأن أوكرانيا

2019/11/20 | 19:08

اخبار السعودية )- قال سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند لأعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب أمره بالعمل مع محاميه الشخصي رودي جولياني، بشأن مسائل تتعلق بأوكرانيا.وأضاف السفير، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان على علم بذلك و«مؤيد تماماً» لتلك الجهود.وقال سوندلاند إن جهود جولياني لحض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التحقيق مع منافسي ترمب السياسيين «كانت مقايضة مقابل ترتيب زيارة لزيلينسكي للبيت الأبيض».

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