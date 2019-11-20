أبو الغيط يدين تسليم إيران مقر سفارة اليمن إلى الميليشيات الحوثية

2019/11/20 | 21:12

اخبار السعودية )- أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن إدانته واستنكاره لما أقدمت عليه السلطات الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، من اعتراف رسمي بتمثيل الميليشيا الحوثية لديها وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية لليمن في طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.ورأى أبو الغيط في هذه الخطوة «خروجاً فاضحاً عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216».

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