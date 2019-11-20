إسرائيل تغلق مؤسسات فلسطينية في القدس الشرقية

2019/11/20 | 21:12

اخبار السعودية )- أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، لمدة ستة أشهر مكاتب مؤسسات فلسطينية عاملة في القدس الشرقية المحتلة تتهمها بتنفيذ أنشطة تتعلق بالسلطة الفلسطينية، كما قال ممثلون لتلك المؤسسات.ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، شملت قرارات الإغلاق مكتب شركة الأرز للإنتاج التلفزيوني ومقرها مدينة الناصرة في شمال البلاد، ومكتبي تلفزيون فلسطين ومقره رام الله ومديرية التربية والتعليم الفلسطينية والمسجد الرصاصي في البلدة القديمة.

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