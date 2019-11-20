«المرصد»: مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال في غارات روسية على شمال سوريا

2019/11/20 | 23:16

اخبار السعودية )- قتل ستة مدنيين على الأقلّ بينهم أربعة أطفال، اليوم (الأربعاء)، جراء ضربات نفّذتها طائرات روسية على مدينة في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».وأحصى المرصد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، مقتل «ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال، في قصف طائرات حربية روسية استهدف مدينة معرة النعمان» في جنوب محافظة إدلب.وتوقّع مدير «المرصد»، رامي عبد الرحمن، ارتفاع حصيلة القتلى نظراً لوجود جرحى «في حالات خطرة».وشاهد مصوّر متعاون مع الوكالة مسعفاً يُخرج جثة طفلة غطاها الغبار من تحت الأنقاض ويضعها في سيارة إسعاف.

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