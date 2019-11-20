الأمير أندرو يعتزم التخلي عن واجباته العامة قريباً

2019/11/20 | 23:16

اخبار السعودية )- أعلن الأمير البريطاني أندرو، اليوم (الأربعاء)، أنه بصدد التخلي عن واجباته العامة، استنادا إلى «اضطراب واسع» ناجم عن التركيز على علاقته مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.وقال أندرو (59 عاما) إنه سوف «يتخلى عن واجباته العامة خلال المستقبل المنظور بعد موافقة والدته الملكة إليزابيث على هذه الخطوة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.وأضاف: «أصبح من الواضح لي على مدى الأيام القليلة الماضية أن الظروف المتعلقة بارتباطي السابق مع جيفري إبستين أدت إلى اضطراب كبير داخل أسرتي وأيضا في ما يتعلق بالعمل بالعديد من المنظمات والجمعيات الخيرية التي أتشرف بدعمها».

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