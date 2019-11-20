قايد صالح يدعو «المخلصين» للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

2019/11/20 | 23:47

اخبار السعودية )- وجّه رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، نداءً إلى أبناء الجزائر «المخلصين» لأداء «الواجب تجاه الوطن» في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول)، التي تواجه رفضاً واسعاً من محتجين يتظاهرون منذ أشهر ضد النظام.وقال قايد صالح، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»: «الجزائر القادرة على فرز من يقودها في المرحلة المقبلة، تنادي أبناءها المخلصين في هذه الظروف الخاصة».وأضاف: «أؤكد هنا على كلمة المخلصين، وهم كثيرون جداً»، وأشار إلى أن الجزائر «هي في حاجة ماسة إلى هؤلاء الأبناء، فالإخلاص هو السمة المؤكدة الدالة على قوة ارتباط المواطن بوطنه».

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