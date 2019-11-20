«المرصد»: مقتل 21 مدنياً في ضربات روسية وسورية على محافظة إدلب

2019/11/20 | 23:47

اخبار السعودية )- قُتل 21 مدنياً على الأقلّ بينهم عشرة أطفال، اليوم (الأربعاء)، في قصف لقوات النظام السوري وغارات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل 15 مدنيا بينهم ستة اطفال واصيب نحو أربعين آخرين بسقوط صاروخ ارض ارض اطلقته قوات النظام على مخيم للنازحين قرب قرية قاح في شمال محافظة ادلب قرب الحدود مع تركيا، بحسب المرصد الذي أحصى مقتل «ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال، في قصف طائرات حربية روسية استهدف مدينة معرة النعمان» في جنوب محافظة إدلب.

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