2019/11/21 | 01:20

اخبار السعودية )- طوى أعضاء شرف نادي الاتفاق صفحة الخلافات فيما بينهم بعد لقاء جمعهم تحت سقف واحد، حيث استقبل عبدالعزيز الدوسري الرئيس السابق الذي تحققت في عهده جل المنجزات، رفيق دربه الشرفي البارز هلال الطويرقي بالأحضان بحضور خليل الزياني الذي حافظ على علاقاته على مسافة واحدة مع الجميع في ظل الأزمات والخلافات.

وأظهر شرفيي الاتفاق الأسف على ما بدر منهم في الفترات السابقة من إساءات متبادلة كانت نتيجة الصدمة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم من الهبوط لدوري الدرجة الأولى وما تلى ذلك من تكتلات ومشاكل أثرت بشكل كبير على الكيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعضاء شرف الاتفاق يطوون صفحة الخلافات مع الدوسري) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعضاء شرف الاتفاق يطوون صفحة الخلافات مع الدوسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).