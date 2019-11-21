خادم الحرمين: لا ننشد الحرب وعلى إيران وقف التخريب

2019/11/21 | 01:51

اخبار السعودية )- حدّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وشدد خادم الحرمين الشريفين على أن مكانة السعودية الرائدة وموقفها الراسخ في دعم مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك سيظلان «مرتكزاً أساسياً في سياستها الخارجية».

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