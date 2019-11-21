اليمن: «الانتقالي» يبدأ تنفيذ بنود «اتفاق الرياض»

2019/11/21 | 01:51

اخبار السعودية )- أعلن «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في اليمن، أمس، بدْأَه تنفيذ البنود الأمنية والعسكرية، الواردة في «اتفاق الرياض» الموقع بينه وبين الحكومة الشرعية.

وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم لــ«الشرق الأوسط» إنه جرى «تشكيل لجان مع قوات التحالف في عدن، بدأت بالمرافق الأمنية والعسكرية، وتسلم وتسليم المتفق عليه».



ولفت إلى أن الأوضاع في عدن تسير بوتيرة عالية في كل المرافق الخدمية.

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