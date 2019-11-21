دعوات للاعتصام في البصرة.. وإغلاق للموانئ

2019/11/21 | 08:15

اخبار السعودية )- وجه عدد من المحتجين في البصرة ليل الأربعاء- الخميس، دعوات عبر مكبرات الصوت للاعتصام اليوم، وعدم ذهاب الموظفين إلى أعمالهم باستثناء العاملين في القطاع الصحي.كما يتوقع أن يشمل الاعتصام أو الإغلاق بطبيعة

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