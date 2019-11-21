بانتفاضة العراق.. ثكلى تطهو وتكتك ينطق ومنشد حر!

2019/11/21 | 09:16

اخبار السعودية )- ربما كان هدفهم أسمى ما يبتغون، لذلك قرر العراقيون كسر كل القيود للوصول إليه، ففي احتجاجاتهم ظهرت وقائع لم تتواجد في بلد آخر، دلّت على وحدة الصف لتحقيق المنال."نأكل ونغسل"وجّه العراقيون الأنظار إلى

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