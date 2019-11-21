التوقيفات تتواصل.. استدعاء وزير تعليم أسبق في العراق

2019/11/21 | 11:20

اخبار السعودية )- أصدرت هيئة النزاهة في العراق الخميس أمراً باستقدام بحق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة كركوك السابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقيةوذكر بيان للنزاهة أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في

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