2019/11/21 | 11:39

اخبار السعودية )- اختارت قواميس «أكسفورد» عبارة «كلايمت إميرجنسي» أي «حالة طوارئ تتعلق بالمناخ» لتكون كلمة العام، متغلبة على تعابير أخرى تتعلق بالمناخ مثل «كلايمت كرايسيس»، أي «أزمة مناخية» و«إكو - أنكزايتي» أي «القلق البيئي».

ووصف القاموس العبارة بأنها «موقف يتطلب اتخاذ إجراء عاجل للحد من أو وقف التغير المناخي وتجنب الضرر البيئي الذي ليس من المحتمل إلغاؤه والناجم عن ذلك»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقد اختير التعبير لأنه يعكس «روح الجماعة أو المزاج أو الشغل الشاغل» للعام 2019.



مع «احتمال استمراره كمصطلح له أهمية ثقافية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («أكسفورد» تختار عبارة «كلايمت إميرجنسي» كلمة العام) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («أكسفورد» تختار عبارة «كلايمت إميرجنسي» كلمة العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).