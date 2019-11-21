صندوق النقد: التوترات التجارية قد تقلص الناتج العالمي 0.8‏ %

2019/11/21 | 11:39

اخبار السعودية )- حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من تداعيات التوترات التجارية الحالية على الصعيد الدولي وبخاصة بين الصين والولايات المتحدة، قائلاً إن هذه التوترات يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي للعالم بنسبة 8.‏0 في المائة خلال العام المقبل.وقالت كريستالينا جورجيفا اليوم (الخميس) في ختام مناقشات الطاولة المستديرة مع رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ ورؤساء خمس منظمات دولية أخرى في بكين إن الاقتصاد العالمي يمر الآن بحالة «تباطؤ متزامن».

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