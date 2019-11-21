إسرائيل تعتقل محافظ القدس في السلطة الفلسطينية

2019/11/21 | 12:10

اخبار السعودية )- اعتقلت قوات إسرائيلية اليوم (الخميس) محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).وكان غيث الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية 13 مرة منذ توليه منصبه، قد دعا أمس المجتمع الدولي إلى التصدي للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عموماً والقدس خصوصاً.وقال غيث، بعد قيام إسرائيل بإغلاق مؤسسات تعليمية وصحية وإعلامية فلسطينية واستدعاء العاملين فيها للتحقيق، إن «سياسات الحكومة الإسرائيلية المتبعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشتى أشكالها من شأنها أن تقضي على ما تبقى من فرص تحقيق السلام».

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