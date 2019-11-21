الزعيم الكوري الشمالي لن يحضر قمة «آسيان» في كوريا الجنوبية

2019/11/21 | 12:10

اخبار السعودية )- ذكرت تقارير إخبارية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لن يحضر قمة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) المقررة الأسبوع المقبل في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية إن الزعيم الكوري الشمالي «لا يستطيع أن يجد أي سبب منطقي للتوجه إلى بوسان» لحضور قمة الآسيان.

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