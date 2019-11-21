قتيلان و38 جريحاً في بغداد... والاحتجاجات تتواصل

2019/11/21 | 13:12

اخبار السعودية )- قالت مصادر أمنية وطبية إن شخصين قتلا وأصيب 38 آخرون في ساعة مبكرة اليوم (الخميس)، بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب جسرين رئيسيين في بغداد.وذكرت المصادر أن سبب الوفاة في الحالتين كان إصابة مباشرة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.وقد تجددت المسيرات الاحتجاجية والاعتصامات والإضراب عن العمل في بغداد وتسع محافظات جنوبي البلاد لليوم السادس والعشرين على التوالي للمطالبة بإصلاح العملية السياسية.

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