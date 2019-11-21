16 قتيلاً في قصف استهدف مخيماً للنازحين السوريين على حدود تركيا

2019/11/21 | 13:12

اخبار السعودية )- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الخميس) مقتل 16 شخصاً بضربات صاروخية نفذتها قوات النظام السوري على مخيم قاح للنازحين في ريف إدلب الشمالي على الحدود مع تركيا.وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحافي اليوم، إن القتلى هم رجلان وثمانية أطفال وست مواطنات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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