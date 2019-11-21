التخطيط لاحتجاج خلال زيارة ترمب لبريطانيا في ديسمبر

2019/11/21 | 15:16

اخبار السعودية )- قالت جماعة معارضة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الخميس) إنها ستنظم احتجاجاً في وسط لندن خلال زيارته بريطانيا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.وكشف تحالف «أوقفوا ترمب» أن الاحتجاج الرئيسي سيكون في الثالث من ديسمبر خلال مأدبة في قصر‭‭ ‬‬بكنغهام، حيث سيتناول ترمب العشاء مع الملكة إليزابيث وقادة من حلف شمال الأطلسي.

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