«حوار المنامة» يناقش التحديات الإقليمية بمشاركة خبراء عالميين

2019/11/21 | 15:16

اخبار السعودية )- ينطلق في العاصمة البحرينية المنامة، غداً (الجمعة)، وعلى مدار 3 أيام، مؤتمر «حوار المنامة IISS»، «قمة الأمن الإقليمي الـ15»، الذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وذلك بمشاركة كبار خبراء وصناع السياسة حول العالم في أكبر قمة سياسية غير رسمية في الشرق الأوسط، من أجل مناقشة التحديات الأمنية الأكثر إلحاحاً في المنطقة، إضافة إلى المشاركة في محادثات هدفها التوصل إلى حلول جديدة للتحديات التي تواجه الشرق الأوسط.

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