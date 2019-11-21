مواقع التواصل محجوبة في العراق.. والفرج قريب

2019/11/21 | 15:27

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الاتصالات العراقية الخميس حصولها على الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.يذكر أنه مع بداية الاحتجاجات، مطلع

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