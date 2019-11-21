البنك الدولي يدعو الصين إلى إصلاحات اقتصادية «أساسية»

2019/11/21 | 16:49

اخبار السعودية )- دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الصين اليوم (الخميس) إلى إقرار إصلاحات جديدة، معتبرا أنها «أساسية» للاقتصاد الصيني، منضما بذلك إلى مطالب الولايات المتحدة في سياق حربها التجارية مع الصين.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مالباس قوله خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ومسؤولي منظمات دولية: «تجنبا لتباطؤ اقتصادي أكبر، من الأساسي إيجاد تسوية للعلاقات التجارية الثنائية».

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