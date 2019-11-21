كيسنجر يحذر من «حرب فعلية» بين واشنطن وبكين

2019/11/21 | 16:49

اخبار السعودية )- حذر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر اليوم (الخميس) من أن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يتحول إلى حرب فعلية بين البلدين العملاقين الواقعين على المحيط الهادي.ويُعتبر كيسنجر (96 عاما) وزير الخارجية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، مهندس التقارب التاريخي بين القوتين الكبيرتين في سبعينات القرن الماضي.

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