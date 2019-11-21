الوكالة الدولية للطاقة الذرية: على إيران توضيح مصدر آثار لليورانيوم

2019/11/21 | 17:51

اخبار السعودية )- قال القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الخميس)، إن الوكالة وإيران ستناقشان الأسبوع المقبل مسألة العثور على آثار لليورانيوم في موقع غير معلن عنه في طهران، مضيفاً أن طهران لم تقدم أي معلومات أخرى عن مصدر الجزيئات، بحسب وكالة «رويترز».وذكرت «رويترز» لأول مرة في سبتمبر (أيلول)، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدت آثار يورانيوم في الموقع الذي لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتباه إليه في كلمة ألقاها العام الماضي، ووصفه بأنه «مخزن ذري سري»، فيما قالت إيران إن الموقع منشأة لتنظيف السجاد.

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