نصف حمير العالم مهددة بالانقراض بسبب «الطب الصيني»

2019/11/21 | 17:51

اخبار السعودية )- قالت مؤسسة خيرية بريطانية معنية بحقوق الحمير، إن أكثر من نصف الحمير الموجودة بالعالم مهددة بخطر الانقراض خلال خمس سنوات بسبب تزايد الطلب عليها في الطب الصيني.وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن جلود الحمير تحتوي على مادة تسمى «ejiao»، تستخدم في الطب الصيني لعلاج مختلف الأمراض، ابتداء من نزلات البرد إلى التصدي لأعراض الشيخوخة.ويتم استخدام ما يقرب من خمسة ملايين حمار كل عام لاستخراج هذه المادة.وقالت مؤسسة «دونكي» الخيرية المعنية بحقوق الحمير إن إنتاج هذه المادة شهد زيادة سنوية بنسبة 20 في المائة بين 2013 و2016.

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