مؤتمر في القاهرة يدعو لتأسيس مراصد للانتهاكات ضد النساء في مناطق النزاعات

2019/11/21 | 18:53

اخبار السعودية )- اختتمت في القاهرة، اليوم (الخميس)، أعمال المؤتمر الوزاري حول «تعزيز دور المرأة في مجتمعات ما بعد الصراع في المنطقة العربية» بالدعوة إلى تأسيس مراصد لتوفير البيانات ومتابعة الانتهاكات ضد النساء في مناطق النزاعات المسلحة.وأكد المؤتمر، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ختام أعماله أهمية تفعيل مشاركة النساء في جميع مسارات الحوارات الوطنية، والمفاوضات، وبناء السلام على جميع المستويات، وتأسيس استراتيجية عربية إقليمية لإشراك النساء في عمليات الوساطة.

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