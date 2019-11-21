2019/11/21 | 18:53

اخبار السعودية )- أَصبح نجم الكرة البرازيلي السابق رونالدينهو أول مشترٍ في «معرض الرياض للسيارات»، الذي افتتحه رسمياً، اليوم (الخميس)، تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية رئيس «موسم الرياض».

وخطفت سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع «آستون مارتن» طراز «ربيد AMR» قلب البرازيلي رونالدينهو، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول من يفتتح مبيعات «معرض الرياض للسيارات»، الذي يضم أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدينهو أول مشترٍ في «معرض الرياض للسيارات») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدينهو أول مشترٍ في «معرض الرياض للسيارات») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).