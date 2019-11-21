2019/11/21 | 20:32

اخبار السعودية )- ارتفاع قتلى مظاهرات بغداد الخميس والجيش ينفي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع قتلى مظاهرات بغداد الخميس والجيش ينفي) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع قتلى مظاهرات بغداد الخميس والجيش ينفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).