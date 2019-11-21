المدعي العام الإسرائيلي يتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال

2019/11/21 | 20:57

اخبار السعودية )- وجه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، ما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت القرار في بيان، وتشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ولا يلزمه القانون بالاستقالة، ومن المقرر أن يصدر بياناً في شأن هذا التطوّر.

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