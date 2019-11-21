وزير الثقافة السعودي يعلن احتضان الرياض أول بينالي للفن الإسلامي

2019/11/21 | 21:59

اخبار السعودية )- أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اليوم (الخميس)، عن احتضان العاصمة الرياض لأول بينالي للفن الإسلامي.ويهدف البينالي الذي ستقيمه وزارة الثقافة في المتحف الإسلامي، بالتعاون مع «المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» (الإيسيسكو)، إلى التعريف بأشكاله التعبيرية على مرّ العصور، وتسليط الضوء على دوره في الحركات الفنية الأخرى.وهنّأ الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان بإقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» مقترح البحرين لتحديد يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام يوماً دولياً للفن الإسلامي.

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