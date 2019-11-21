19.4 مليار دولار حصيلة اكتتاب 5 أيام في أسهم «أرامكو»

2019/11/21 | 22:30

اخبار السعودية )- أعلنت شركة «سامبا المالية»، اليوم (الخميس)، أن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية» شهد طلبات اكتتاب بـ19.47 مليار دولار خلال 5 أيام.وذكرت الشركة، بصفتها مدير الاكتتاب، في بيان، أن «القيمة الإجمالية للاكتتابات للأيام الخمسة الأولى بلغت 72.988.085.216 ريالاً سعودياً».وأضافت، أنه «بلغت اكتتابات شريحة المؤسسات للمكتتبين 58.393.628.576 ريالاً سعودياً بـ1.824.800.893 سهماً، بينما بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1.821.161 مكتتباً بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.076.770 سهماً، والتي تمثل 14.594.456.640 ريالاً سعودياً».

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