عون: تناقضات السياسة اللبنانية وراء التأني في تشكيل الحكومة

2019/11/21 | 23:32

اخبار السعودية )- قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه كان من المفترض تشكيل الحكومة ومباشرتها عملها، وأشار إلى أن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأنّي.وأوضح عون، في كلمة اليوم (الخميس)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، ذلك يهدف «للتوصل إلى حكومة تلبي ما أمكن من طموحاتكم، تكون على قدر كبير من الفعالية والإنتاجية والانتظام، لأن التحديات التي تنتظرها ضخمة».وقال، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عشية احتفال لبنان بالذكرى السادسة والسبعين للاستقلال: «أكرر هنا ندائي إلى المتظاهرين للاطلاع عن كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها، لأن الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحلّ الأزمات».

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