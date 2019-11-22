اتهام غير مسبوق لنتنياهو بـ«الرشوة والاحتيال»

2019/11/22 | 01:05

اخبار السعودية )- تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضربة قد تكون قاضية، أمس، بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت توجيه اتهامات «الرشوة والاحتيال والغش وخيانة الأمانة» لنتنياهو رسمياً؛ ما قد يؤدي إلى سجنه حتى 9 سنوات.

وأشار مندلبليت إلى أنه اتخذ القرار غير المسبوق بعد «دراسة معمقة لملفات التحقيق مع نتنياهو وعشرات الشهود»، معتبراً الاتهامات «خطيرة للغاية، ولم يسبق أن عرفتها إسرائيل في الماضي».



ولفت إلى أن الشرطة وقّعت اتفاقيات «شاهد ملك» مع عدد من المقربين والمستشارين السابقين لنتنياهو؛ ما يجعل الأدلة «دامغة».

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