2019/11/22 | 01:05

اخبار السعودية )- طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، أمس، بتقديم تفسير لمصدر آثار اليورانيوم التي عثر عليها المفتشون الأمميون في موقع نووي غير معلن.

وأبلغ القائم بأعمال مدير الوكالة كورنيل فيروتا الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة في فيينا، أمس، بأن إيران «لم تقدم أي معلومات بشأن مصدر الجزيئات»، مشيراً إلى أنه سيزور طهران الأسبوع المقبل لحثها على تقديم تفسير.

وقال في مؤتمر صحافي: «واصلنا اتصالاتنا مع إيران...



لكننا لم نحصل على معلومات إضافية والمسألة لم تُحل بعد».



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أن وكالة الطاقة سترسل «وفداً فنياً رفيع المستوى» إلى إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة دولية لإيران بتفسير«يورانيوم غير معلن») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة دولية لإيران بتفسير«يورانيوم غير معلن») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).