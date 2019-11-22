العراق.. تظاهرات مرتقبة اليوم وتوافد إلى ساحة التحرير

2019/11/22 | 04:49

اخبار السعودية )- من المنتظر أن تخرج تظاهرات اليوم الجمعة في مختلف المناطق العراقية.وبدأ المحتجون مساء الخميس بالتوافد إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وكان مسؤولون أمنيون وطبيون عراقيون، قد أعلنوا، الخميس، أن ثلاثة

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