العراق.. تظاهرات مرتقبة وتوافد المحتجين لساحة التحرير

2019/11/22 | 08:26

اخبار السعودية )- من المنتظر أن تخرج تظاهرات في مختلف المناطق العراقية، اليوم الجمعة، حيث بدأ المحتجون منذ ليلة أمس بالتوافد إلى ساحة التحرير تمهيداً لمظاهرات اليوم.وكالة "اسوشييتد برس" تحدثت عن مقتل شخص في تظاهرات وسط

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