العراق.. تظاهرات مرتقبة والأمن يفرق محتجين قرب ميناء أم قصر

2019/11/22 | 11:01

اخبار السعودية )- من المنتظر أن تخرج تظاهرات في مختلف المناطق العراقية، اليوم الجمعة، حيث بدأ المحتجون منذ ليلة أمس بالتوافد إلى ساحة التحرير، تمهيداً لمظاهرات اليوم.وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر بميناء أم قصر قولها،

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