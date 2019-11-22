العراق.. تظاهرات مرتقبة والغاز يصيب 20 متظاهرا عند جسر الأحرار

2019/11/22 | 11:32

اخبار السعودية )- أفادت قناة "الرافدين" العراقية على "تويتر" بإصابة 20 متظاهرا بإطلاق القوات الحكومية الرصاص وقنابل الغاز عليهم عند جسر الأحرار في بغداد، فيما من المنتظر أن تخرج تظاهرات في مختلف المناطق العراقية، اليوم

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