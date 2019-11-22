ترمب وقّع مشروع الإنفاق الفدرالي تجنّباً لـ«الإغلاق الحكومي»

2019/11/22 | 11:55

اخبار السعودية )- وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الخميس) مشروعاً توافقيّاً مؤقّتاً للإنفاق الفدراليّ يستمر حتّى 20 ديسمبر (كانون الأوّل) المقبل، بهدف تجنّب شلل المؤسّسات الأميركيّة أو ما يُعرف بـ«الإغلاق الحكومي».وعلى الرّغم من أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديمقراطيّة والجمهوريّون في الاتّفاق على ميزانيّة طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلّق في المقام الأول بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، وهو الوعد الكبير الذي كان ترمب قد قطعه خلال حملته الانتخابيّة لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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