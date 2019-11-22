2019/11/22 | 11:55

اخبار السعودية )- أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم (الجمعة)، أن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة، لكنها «لا تخشى» المواجهة إذا اندلعت أي حرب تجارية.وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال شي لمسؤولين أميركيين سابقين وغيرهم من كبار الشخصيات الأجنبية في بكين: «سنخوض المواجهة عند الضرورة، لكننا نعمل بشكل نشط من أجل عدم اندلاع حرب تجارية»، مضيفاً: «نريد العمل باتجاه اتفاق مرحلة أولى قائم على الاحترام المتبادل والمساواة».وتُجري واشنطن وبكين منذ مدة مفاوضات تهدف إلى التوصل لهدنة في حربهما التجارية، إلا أنه يبدو أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدودة خلال الأسابيع الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين: نرغب في التوصل لاتفاق مع واشنطن لكننا مستعدون لأي حرب تجارية) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين: نرغب في التوصل لاتفاق مع واشنطن لكننا مستعدون لأي حرب تجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).