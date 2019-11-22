توتّر بعد مرور سفينتين حربيتين أميركيتين في بحر الصين الجنوبي

2019/11/22 | 12:26

اخبار السعودية )- اتهمت الصين، اليوم (الجمعة)، الولايات المتحدة بالاستفزاز بعد مرور سفينتين حربيتين هذا الأسبوع قرب جزر في بحر الصين الجنوبي تطالب بكين بالسيادة عليها ضمن مطالبتها بالسيادة على الجزء الأكبر من هذا البحر الغني بالموارد الطبيعية، فيما تؤكد دول أخرى مثل تايوان والفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام حقها في السيادة على بعض أجزائه.وتجري البحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي بشكل منتظم عمليات لتأكيد حرية الملاحة في هذه المنطقة.وقد أعلنت أن إحدى سفنها «غابرييل غيفوردز» عبرت الأربعاء قرب كتلة صخرية اسمها «ميسشيف» هي جزء من أرخبيل سبراتليز.

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