الأمير تشارلز لطلاب ناجين من «مذبحة مسجد نيوزيلندا»: ألمكم رهيب والأمل علاجه

2019/11/22 | 12:26

اخبار السعودية )- التقى ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، خلال زيارته، اليوم (الجمعة)، للمدينة في ساوث آيلاند بنيوزيلندا، بطلاب تضرروا من حادث إطلاق النار الإرهابي الذي استهدف مسجداً بمدينة كرايستشيرش، في 15 مارس (آذار) الماضي.وزار الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، مدرسة كاشمير الثانوية، التي كان يدرس بها 3 طلاب ممن قُتلوا في الهجوم على يد متشدد أبيض.وقال أمير ويلز للحضور: «ربما أعلم بعضاً من الألم الرهيب، ويمكنني أن أقدر التوتر الشديد الذي واجهتموه واليأس الذي يمكن أن ينتج عنه»، مضيفاً: «العلاج الوحيد الممكن هو الأمل».

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