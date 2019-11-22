2019/11/22 | 13:05

اخبار السعودية )- وصف المرجع الشيعي بالعراق، علي السيستاني، الجمعة، ما يمر به العراق بـ "الأزمة الكبيرة"، مشدداً على أن التعامل مع الرعية يجب أن يكون بمنتهى اللطف والرحمة.وأكد السيستاني على أن الانتخابات والمفوضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني: ما يمر به العراق "أزمة كبيرة") نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني: ما يمر به العراق "أزمة كبيرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).