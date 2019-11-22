بغداد.. ذخيرة حية ضد المحتجين وسط بغداد والقتلى بارتفاع

2019/11/22 | 14:50

اخبار السعودية )- أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بسقوط 3 قتلى و 25 جريحا في اشتباكات بين المتظاهرين والأمن وسط بغداد، اليوم الجمعة، فيما أفادت وكالة "رويترز" بأن قوات الأمن العراقية أستخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في

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