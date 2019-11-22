موسكو: العملية التركية في سوريا تثير مخاوف من عودة «داعش»

2019/11/22 | 15:18

اخبار السعودية )- قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، اليوم (الجمعة)، إن العملية التركية في شمال شرق سوريا ساعدت مئات المسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي على الهروب من السجون.وأضاف في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» الروسية الرسمية للأنباء أن «هذا الأمر يثير مخاوف من أن مقاتلي تنظيم داعش الذين تمكنوا من الهروب قد يسعون إلى استعادة القدرات القتالية للتنظيم الإرهابي».وأكد سيرومولوتوف موقف موسكو من ضرورة استعادة وحدة الأراضي السورية، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

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