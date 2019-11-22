دراسة: الارتباط العاطفي قد يكلفك أموالاً طائلة

2019/11/22 | 15:18

اخبار السعودية )- قالت دراسة حديثة، أجراها بنك لويدز البريطاني، إن الارتباط العاطفي يكلف الأشخاص أموالاً باهظة سنوياً، قد تصل إلى نحو 3600 جنيه إسترليني (4650 دولار).

وبحسب صحيفة «تلغراف» البريطانية، فقد قام الباحثون بسؤال أكثر من 4000 شخص بالغ في المملكة المتحدة عن حالتهم الاجتماعية والمادية، كما قاموا بتحليل بعض البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

ووجد الباحثون أن الأشخاص المرتبطين ينفقون سنوياً 3600 جنيه إسترليني أكثر من غير المرتبطين، مؤكدين أن عدم الارتباط يجعل الأشخاص أفضل حالاً بكثير من الناحية المالية.

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