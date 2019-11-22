العراق.. الحشد يعلن استهداف طائرة مسيرة مجهولة بنينوى

2019/11/22 | 15:52

اخبار السعودية )- أعلن الحشد الشعبي العراقي عن استهداف طائرة مسيرة مجهولة في سهل نينوى.

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