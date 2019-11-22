2019/11/22 | 16:23

اخبار السعودية )- وسط حديث عن تعديل وزاري سيُقدمه رئيس الحكومة العراقية، غدا السبت، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عراقي مطلّع، أن القوى السياسية تناقش إيجاد بديل لرئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي، مشيراً إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبوتنيك: بحث بديل عن رئيس حكومة العراق.. وطرح 3 أسماء) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبوتنيك: بحث بديل عن رئيس حكومة العراق.. وطرح 3 أسماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).