2019/11/22 | 17:22

اخبار السعودية )- شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم (الجمعة)، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية بمدينة الدرعية، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات «موسم الدرعية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي العهد السعودي يشهد انطلاق «فورمولا إي الدرعية» الثانية) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولي العهد السعودي يشهد انطلاق «فورمولا إي الدرعية» الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).